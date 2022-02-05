Олимпийские игры — 2022, биатлон: текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится смешанная эстафета в биатлоне. Начало гонки запланировано на 12:00 мск. За сборную России выступят: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону была проведена одна смешанная эстафета. На этапе в Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место. Победу одержала команда Норвегии.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022