Драчёв рассказал, на какую медаль претендует сборная России в смешанной эстафете на ОИ

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сделал свой прогноз на выступление российской сборной в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«В биатлоне всегда есть шансы на золотую медаль, потому что это непредсказуемый вид спорта. Что будет на Олимпиаде — увидим.
Что касается смешанной эстафеты, сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если всё удачно сложится. Дай бог, чтобы получилось. Почему только бронза? За первые места будут бороться более серьёзные норвежцы и французы.
Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки крайне неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него сейчас не самое лучшее состояние. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это рискованно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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