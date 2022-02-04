Тарьей Бё: да, я не самый большой мужчина в мире, но меня остановила маленькая итальянка

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё прокомментировал неприятный инцидент на тренировке перед смешанной эстафетой на Олимпийских играх — 2022 в Пекин (Китай).

Бё на высокой скорости столкнулся с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой. Тарьей повредил шею и спину.

«Думаю, они разберутся с этим участком трассы, чтобы подобного больше не случалось. Да, я не самый большой мужчина в мире, но маленькая итальянка меня остановила, а я ехал на большой скорости. Надеюсь, с ней всё хорошо, даже если всё это случилось по её вине. Хорошо, когда есть небольшой экшн, когда что-то происходит», — приводит слова старшего Бё NRK.

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