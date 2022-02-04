Самуэльссон заявил, что одолеет любого из братьев Бё на финише смешанной эстафеты

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от борьбы со сборной Норвегии в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Гонка пройдёт завтра, 5 февраля.

«Сценарий моей мечты на завтра состоит в том, чтобы использовать финишный спурт с одним из братьев Бё, тогда у сборной Швеции точно будут шансы на победу. Я чувствую, что у меня есть преимущество над ними обоими. У нас будет два километра после последней стрельбы, так что у них тоже будет шанс уйти от меня. Но если мы выйдем на стадион вместе, я буду сильнее», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.