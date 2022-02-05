Ханна Эберг — перед смешанной эстафетой: совсем не завидую Норвегии

Шведские биатлонисты выразили обеспокоенность тем, что сборная Норвегии прилетела в Пекин (Китай) на Олимпийские игры – 2022 гораздо позднее остальных команд. Сегодня, 5 февраля, биатлонные соревнования откроет смешанная эстафета.

«Сейчас я начинаю чувствовать себя хорошо, но в первые дни было немного тяжело. Это долгий процесс (адаптация), он занял много времени. Думаю, из-за этого у нас большое преимущество над норвежцами, я очень удивлён, что они приехали так поздно», — приводит слова Себастиана Самуэльссона NRK.

«Соглашусь. Мне было не по себе здесь первое время, так что, наверное, немного рискованно приезжать сюда так поздно», — сказал Мартин Понсилуома.

«Я совсем не завидую Норвегии, нет», — добавила Ханна Эберг.

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