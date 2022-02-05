Тарьей Бё: шведы рискуют уже тем, что они шведы. Нам это подходит

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова шведских биатлонистов, которые считают, что команда Норвегии зря прилетела в Пекин (Китай) на Олимпиаду-2022 позднее других.

«Думаю, я в порядке. Шведы рискуют уже тем, что они шведы. Нас это устраивает», — приводит слова старшего Бё NRK.

«Причина нашего позднего прилёта в самом Китае. В Европе мы более свободны. Для парней рано стало ясно, что приедем сюда как можно позднее, но мы подготовили себя к временной акклиматизации и высоте. Мы почти уверены в том, что делаем всё, как и следовало для нас. А шведы пусть делают по-своему», — сказал тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен.

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