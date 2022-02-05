Россия — пятая после первого этапа смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине

Сегодня, 5 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит смешанная эстафета. На первом этапе за сборную России выступала Ульяна Нигматуллина. На первом огневом рубеже она использовала два дополнительных патрона, на втором — три. Отметим, что на биатлонной трассе дует сильный ветер.

Нигматуллина передала эстафету, находясь на пятом месте. Отставание от лидера составляет 57,4 секунды. На втором этапе за Россию выступит Кристина Резцова. Лидером после первого этапа является сборная Норвегии. Норвежка Марте Рёйселанд использовала лишь один дополнительный патрон на первом огневом рубеже.

На третьем и четвёртом этапах за Россию выступят Александр Логинов и Эдуард Латыпов соответственно.

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