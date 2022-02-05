Сборная России завоевала олимпийскую медаль в биатлоне впервые с 2014 года

Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Это первая олимпийская медаль России в биатлоне с Игр 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Смешанная эстафета 4x6

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

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