Сборная России завоевала олимпийскую медаль в биатлоне впервые с 2014 года
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Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Это первая олимпийская медаль России в биатлоне с Игр 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Смешанная эстафета 4x6
1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).
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