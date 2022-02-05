Васильев — о миксте: бронза сродни золоту! Успех всего российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российской команды в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россияне заняли 3-е место в гонке.
«Шли первыми и опустились на третье — что поделать. Это Олимпиада. Я даже не ожидал такого результата. Это третье место сродни золотой медали. Я очень рад! Это успех всего российского биатлона.
Наши спортсмены ровно шли, и в упущенном преимуществе нельзя никого винить. Погода была ужасная — совсем не для Игр. Здесь не профессиональные качества проверяются, а удача — просто лотерея. Норвежцы с тремя штрафными кругами, французы — с двумя. В нормальных условиях такого представить себе невозможно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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