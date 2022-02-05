Драчёв: в миксте с Россией была удача, но это заслуженная бронза. Молодцы!

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Гонка весёлая, что тут говорить. Смешанная гонка, как её сразу называли изначально. Она такая и получилась, кто как шёл, кто со штрафными кругами, ветер ещё этот. Совершенно непредсказуемая гонка, но молодцы, справились.



Это заслуженная бронза. Молодцы, это наше место. Хотя мы по всему сезону шли рядом, близко, могли где-то что-то занять, но никто, конечно, не ставил, что наши смогут идти первыми сегодня. Видите, ветер сегодня, такая погода, что с нашими где-то отчасти была удача. Кому-то, как норвежцу, например, три штрафных круга, французам — тоже три штрафных круга. Ну, справились, молодцы, бронза — прекрасный результат.



Первыми мы шли только на последнем этапе, а так шли чуть ли не в конце, женские этапы больше минуты проигрывали. С учётом всего этого — провели прекрасную гонку и добились чудесного результата», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.