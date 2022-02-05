Тихонов — о миксте: памятники великим отливаются из бронзы! Дальше будет два золота

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Все памятники самым великим людям отливаются из бронзы! Поэтому надо хвалить ребят. Дальше будет минимум два золота.



Гонка была классная. Ребята показали, что способны бороться за медали любого достоинства», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.

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