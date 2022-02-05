«Казалось, что вот уже и золотишко у нас». Редькин — о бронзе в смешанной эстафете

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.



«Результатом очень доволен. Есть медаль Олимпийских игр, как тут можно быть недовольным? Первое место могли взять, да не смогли. Соперники тоже не слабые, они давали нам шанс: норвежцы бегали много кругов, отставали достаточно сильно, и у французов тоже были проблемы. Но где-то они подсобрались немножко лучше.



Логинов блестяще отработал свой этап — тут ничего другого не скажешь. Он молодец, сделал в принципе очень серьёзную заявку. Даже казалось, что вот уже и золотишко у нас.



Перед эстафетой надеялся на медаль. На протяжении всех этапов Кубка мира, которые смотрели, соперники тоже позволяли себе ошибаться, и не всегда у них получилось в гонке. В этом году наши спортсмены сильно приблизились к лидерам по своим кондициям, поэтому были конкурентоспособными.



Промахи были из-за погоды. Ветер там гулял, его невооружённым взглядом было видно. Еще когда лыжников показывали, было видно, как их сдувало. Ну и здесь было по флажкам видно сильный ветер», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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