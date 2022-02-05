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Довольны ли вы бронзой в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022?

Довольны ли вы бронзой в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022?
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Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Первыми стали норвежцы, вторыми — представители Франции

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Довольны ли вы бронзой в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022?».

Биатлон. Олимпийские игры в Пекине, Китай. Смешанная эстафета 4x6

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3 штрафных круга + 13 промахов).
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Александр Логинов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Логинов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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