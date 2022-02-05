Ульяна Нигматуллина высказалась о бронзе в смешанной эстафете зимних Олимпийских игр

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина, выступавшая за национальную команду на первом этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала завоевание бронзовых медалей гонки.

«Были ли мысли, что можем взять медаль после первого этапа? Таких мыслей я вообще не допускаю ни до, ни во время гонки. Стараюсь не думать об этом вообще.

Выиграли бронзу или проиграли золото? Для меня это определённая победа, несмотря на то что мы все, наверное, совершили ошибки в этой гонке. Настроение явно будет лучше, чем если бы медали не было», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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