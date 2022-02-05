Кристина Резцова поделилась эмоциями от завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала бронзу команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Когда уходила на штрафной круг, мысли были бежать как можно быстрее, потому что я видела девчонок, которые уходили и на два круга. Это была не столько моя ошибка в стрельбе, сколько внешние факторы. Понимала, что нужно бежать как можно быстрее, потому что может случиться всё что угодно в следующие два этапа, и я понимала, что нужно Саню как можно быстрее отправить, чтоб он всё зарешал.

Эта медаль как минимум придаст олимпийской уверенности, которая важна для меня как для человека, который в первый раз на Олимпиаде. Немножко всё равно сомневаешься, сможешь ты или не сможешь. Хотя в голове понимаешь, что соперники все одни и те же, гонки одинаковые», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.