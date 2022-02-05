Латыпов: жалею ли, что тащил соперников за собой? Думал, что так будет лучше

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о тактике, которой придерживался на последнем круге в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Напомним, российский коллектив завоевал бронзу в этой гонке.

«Жалею ли, что тащил соперников за собой? Нет, получилось как получилось. Я думал, что так будет лучше. Если бы использовал другой вариант, не знаю, как бы всё сложилось. Так мне было, по крайней мере, комфортнее. В любом случае это отличная гонка, и я рад», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

В составе сборной России бронзу также завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Первыми стали норвежцы, вторыми — представители Франции.