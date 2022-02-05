Александр Логинов оценил значимость бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Чемпион мира 2020 года, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями от завоевания бронзы в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«С первого дня, когда мы приехали в Китай, здесь такой ветер. Иногда он был сильнее, иногда слабее. И когда приходил на рубеж, ветер уже не был сюрпризом. Надо было работать по такому же ветру, как и на тренировках. Но удалось уверенно отработать на стрельбе, поэтому получился такой результат. Приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза – очередная победа.

Спасибо за поздравление. Гонка получилась сумбурная. С самого начала все понимали, что могут быть сюрпризы. Поздравлений очень много. До пресс-конференции успел ответить родным», — сказал Логинов на пресс-конференции.

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