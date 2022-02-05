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Шипулин опубликовал пост о выступлении России в смешанной эстафете, Фуркад отреагировал

Шипулин опубликовал пост о выступлении России в смешанной эстафете, Фуркад отреагировал
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Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

«Вот это гонка! Поздравляю ребят и девчонок с первой медалью Пекина! Шикарный старт команды на Олимпийских играх. Сложные погодные условия, непростая трасса, борьба до последнего метра! Ульяна, Кристина, Саша, Эдик — вы просто красавцы! Ух… Уверен, впереди нас ждут огненные две недели!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

На пост Антона отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад. В комментарии он опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Антона Шипулина

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