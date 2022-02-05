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«Слёзы льются рекой». Тарьей Бё расчувствовался после победы в миксте на Олимпиаде-2022

«Слёзы льются рекой». Тарьей Бё расчувствовался после победы в миксте на Олимпиаде-2022
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё расплакался перед журналистами после победы в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Тарьей впервые участвовал в смешанной эстафете на Играх, а также впервые победил на таком уровне вместе с братом Йоханнесом. Также за Норвегию бежали Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

«Голос слабеет, слёзы льются рекой. Это важно, очень важно для меня. Такой эмоциональный подъём, когда твой младший брат пересекает финишную черту первым. Лучшего исхода просто быть не могло», — приводит слова старшего Бё VG.

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