Губерниев: хорошо, что мы не выиграли микст. В таких поражениях рождаются победы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
«Можно говорить, что Латыпов мог отсидеться за спиной, но это всё пустое. Даже хорошо, что мы сегодня не выиграли. Мы будем злее, мы боремся. В таких поражениях рождаются большие победы.
Если бы мы сегодня выиграли, собраться на остальные гонки ребятам было бы очень непросто. Золото мы ещё возьмём на этой Олимпиаде. Эта бронза — как прорубить окно в Европу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 5 февраля 2022
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