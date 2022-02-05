Дмитрий Губерниев: Логинов в миксте сегодня раздвинул ветер. Просто потрясающе!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успешное выступление российского биатлониста Александра Логинова на третьем этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
«Логинов сегодня раздвинул ветер. Сегодня был коридор безветрия, когда Саша стрелял. Просто потрясающе! Эдик своё на Олимпиаде ещё возьмёт, я уверен. Я очень верю в наших биатлонистов на этих Играх», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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