«Мы были счастливы». Й. Бё – о нарушении ковидных правил после финиша микста на ОИ

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, почему позволил себе обняться с соотечественниками после победы в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, младший Бё был признан контактным лицом с заразившимся коронавирусом двоеборцем Ярль Магнусом Рийбером. Он имеет право тренироваться и соревноваться, но живёт в изоляции от партнёров по команде.

«Знаю, что многие, безусловно, отреагируют на это. Но мы были счастливы, ведь ситуация в гонке была почти безнадёжной. И когда после этого вы выигрываете олимпийское золото, думаю, всем понятно, что вам будет тяжело держаться друг от друга на расстоянии двух метров. Я же всё-таки сразу надел маску, всё хорошо», — приводит слова младшего Бё VG.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.