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«Саня, ты просто гений». Цветков поздравил сборную России в бронзой в миксте на ОИ

«Саня, ты просто гений». Цветков поздравил сборную России в бронзой в миксте на ОИ
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Российский биатлонист Максим Цветков опубликовал новую запись в «сториз» в «Инстаграме». Спортсмен поздравил сборную России с бронзовой медалью в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне заняли третье место, уступив лишь командам Франции и Норвегии.

Большой вклад в завоевание медали внёс Александр Логинов. Он принял эстафету, уступая лидеру около одной минуты, но в итоге передал эстафету, став лидером гонки.

«Поздравляю нашу команду, это было невероятно эмоционально. Саня, ты просто гений», — написал Цветков в своём «инстаграме».

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