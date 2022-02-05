Ирина Кручинкина — о победе в спринте на Кубке IBU: это было чудо для меня

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место (Чехия). Спортсменка призналась, что восприняла эту победу, как чудо.



«Сегодня ощущения от гонки тяжелые. Первый спринт было легче бежать. Не знаю, как я отстреляла на ноль. Было сложно стрелять, был ветер. Как-то повезло, справилась со стрельбой. Это было чудо для меня, в этом сезоне стрельба совсем не клеится. Первая гонка без штрафа в сезоне», — приводит слова Кручинкиной пресс-служба IBU.



Ранее Кручинкина эмоционально высказалась о неудачном выступлении в нынешнем сезоне. Спортсменка призналась, что с такими результатами даже не думала о попадании в сборную на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

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