Елисеев поздравил российскую сборную по биатлону с медалью в эстафете в миксте
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Российский биатлонист Матвей Елисеев поздравил сборную с бронзовой медалью в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Елисеев опубликовал коллаж с членами команды и написал: «Красавцы».
Большой вклад в завоевание медали внёс Логинов. Он принял эстафету, уступая лидеру около одной минуты, но в итоге передал эстафету, став лидером гонки. Однако Латыпов в итоге не смог удержать первое место, уступив конкурентам на финишной прямой.
Сам Елисеев по ходу сезона объявил, что делает паузу в карьере. Он планирует вернуться в феврале 2022 года.
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