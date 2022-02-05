Й. Бё: нечасто побеждаю Россию и Францию в спринте. Это финиш мечты для любого атлета
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал об эмоциях от победы в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 5 февраля, сборная Норвегии завоевала золотую медаль. Бё в концовке опередил француза Кентена Фийон Майе и россиянина Эдуарда Латыпова. При этом на дистанцию Бё уходил лишь пятым. Российская сборная заняла третье место.
«Это лучший способ победить. Я нечасто побеждаю Россию и Францию в спринте. Если беру верх на трассе, то не так. Но сделать это так, особенно в эстафете на Олимпийских играх, мечтает каждый спортсмен», — цитирует Бё-младшего TV2.
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