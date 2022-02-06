Нортуг оценил действия Й. Бё в борьбе с Латыповым и Фийоном Майе за золото

Бывший норвежский лыжний Петтер Нортуг прокомментировал выступление соотечественника Йоханнеса Бё в смешанной эстафете по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Бё вырвал победу в борьбе с французом Кентеном Фийон Майе и россиянином Эдуардом Латыповым. Свою часть гонки Бё начинал лишь пятым.
«Главное, что Йоханнес находится в отличной форме, он сегодня выглядел сильным. В его толчках была сила.
Он всё делает правильно. Он вовремя перебрался на второе место, было видно, что ему хотелось решить всё на финише на стадионе. У него отличный спринт на финише. Было видно, что он вздохнул с облегчением после финиша. Я думаю, что он был немного не уверен в действиях. Но, как мне кажется, у него был чёткий план. И он его отлично исполнил», — цитирует Нортуга TV2.
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