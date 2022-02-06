Т. Бё: Йоханнес абсолютно идеально действовал в борьбе с Фийоном Майе и Латыповым
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал действия своего брата Йоханнеса во время смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная Норвегии одержала победу, а основной вклад внёс Йоханнес. Он начинал заключительный этап эстафеты пятым, но сумел вывести команду на первое место, опередив в концовке француза Кентена Фийон Майе и россиянина Эдуарда Латыпова.
«Это было очень солидно. Он соревновался с двумя очень хорошими спринтерами, но абсолютно идеально действовал в борьбе с ними с тактической и технической точек зрения. Абсолютный идеал», — цитирует Бё NRK.
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