Юрлова-Перхт отреагировала на бронзу сборной России в смешанной эстафете в биатлоне

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на бронзу сборной России в смешанной эстафете в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Ура», — написала Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сборную России в смешанной эстафете представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первыми стали норвежцы, вторыми — представители Франции. Все три финишёра — Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов — выкатывались на финиш вместе, медали распределились в борьбе на последних метрах дистанции.

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