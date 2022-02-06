Белорусский биатлонист Смольский надеялся на ошибки лидеров в смешанной эстафете

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский прокомментировал выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Команда Беларуси заняла в ней шестое место.



«Сегодняшний день — это, можно сказать, лотерея. Но мы были готовы бороться за призовые позиции, и, конечно, хочется большего. Шестое место, с одной стороны, хорошо, а с другой — мы понимаем, что должны находиться выше. Доволен ли я своим этапом? Скажу – где-то восемь из десяти. Взял многовато дополнительных патронов — четыре. Настраивался на два, но здесь не угадаешь. С первых метров бросился в гонку в надежде, что лидеры будут ошибаться, но, к сожалению, они сегодня были настроены ещё сильнее, чем мы.



Завтра (в воскресенье. — Прим. «Чемпионата») у нас лёгкая восстановительная тренировка. Я думаю, без стрельбы она будет, но здесь на стадионе. Послезавтра настроечная тренировка и потом индивидуальная гонка», — сказал Смольский, слова которого приводит «Пресболл».



Смешанную эстафету выиграла сборная Норвегии, серебро у Франции, бронза — у команды России.

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