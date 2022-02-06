А. Резцова: хотела, чтобы дочка не бежала индивидуалку. За медали будет тяжело бороться

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение тренерского штаба включить биатлонистку Кристину Резцову в состав участниц индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине.



«Я бы хотела, чтобы Кристина пропустила индивидуалку. Много стартов, высота. По-хорошему Крис надо передохнуть. У неё нестабильная стрельба, а там четыре рубежа, по минуте за промах. Тяжело будет за медали бороться в индивидуалке. Надеемся на лучшее, на медали, но посмотрим. Желаем успехов девчатам и ребятам», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Резцова завоевала бронзу в смешанной эстафете. Женская индивидуальная гонка пройдёт 7 февраля. Время начала — в 12:00 мск.

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