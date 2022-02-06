«Всем феерить не придётся». Васильев — о составе на женскую индивидуальную гонку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал состав участниц индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Самый оптимальный состав. Понятно, что всем феерить не придётся, но, если кто-то из наших девочек удачно стрельнет, может и на подиум взойти. Главное условие — стрельба, а то, что мы видели вчера на огневом рубеже — лотерея на сто процентов. Не припомню Олимпийские игры, где в эстете выигрывала бы команда с тремя штрафными кругами. Можно ожидать всего что угодно. Но главное — это огневой рубеж», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В состав национальной команды попали: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич не выйдет на старт в этой гонке.
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