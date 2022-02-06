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Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус

Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом спортсменка сообщила у себя в «инстаграме».

«Я ждала тебя 8 дней», — подписала фотографию Валерия.

Напомним, российская биатлонистка Валерия Васнецова попала на карантин в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка не выступит. В составе женской национальной команды её заменила Евгения Буртасова, которая уже завтра, 7 февраля, примет участие в женской индивидуальной гонке. Старт назначен на завтра, 12:00 по московскому времени.

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