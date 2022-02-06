Губерниев: надеюсь на медаль в женской индивидуалке. Ставлю на Буртасову!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал удачи биатлонистке Евгении Буртасовой в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022.
Буртасова, которая заменила в составе сборной России заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, вошла в состав сборной России на индивидуальную гонку, которая состоится завтра, 7 февраля. Также в гонке примут участие россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.
«Надеюсь на медаль в индивидуальной гонке. Надо точно стрелять. Кто сделает ноль — тот победит. Я ставлю на Буртасову! На новенького, так сказать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сборную России в олимпийской смешанной эстафете представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они завоевали бронзовые медали гонки, которая прошла вчера, 5 февраля.
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