Биатлон, Олимпиада — 2022: когда начнётся индивидуальная гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия-1». На старт выйдут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.
В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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