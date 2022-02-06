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Украинская биатлонистка Блашко сдала положительный тест на коронавирус

Украинская биатлонистка Блашко сдала положительный тест на коронавирус
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Украинская биатлонистка Дарья Блашко ушла в режим изоляции на зимних Олимпийских играх в Пекине после двух положительных результатов, полученных после тестов на коронавирус.

Блашко не сможет принять участия в индивидуальной гонке, которая состоится в понедельник, 7 февраля,, сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.

Отмечается, что спортсменка чувствует себя хорошо. Для выхода из изоляции Блашко необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее чем в 24 часа. В текущем сезоне Дарья занимает 47-е место в общем зачёте Кубка мира.

Это уже второй положительный тест на коронавирус у украинской биатлонной сборной на Олимпиаде в Пекине. Ранее на режим изоляции ушла Елена Билосюк (Пидгрушная).

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