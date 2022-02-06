Логинов высказался о бронзе сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о бронзовой медали команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Естественно, я счастлив, рад за всю нашу команду. Думаю, мы принесли радость этой медалью. Это только начало Олимпийских игр, первые гонки, и мы настраиваемся на дальнейшие старты. Вся соревновательная программы ещё впереди, и я надеюсь, что это действительно только начало.



Все годы тяжёлые, но в этом году особенно многим пришлось жертвовать ради подготовки к олимпийскому сезону. Все близкие прекрасно знают, сколько времени пришлось уделять тренировкам и выездам. Как никогда много, практически не бывая дома. Поэтому хочу огромное спасибо сказать своим близким, семье, друзьям, всем причастным к подготовке. Огромное спасибо болельщикам, которые продолжают в нас верить. Мы будем стараться и радовать дальше», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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