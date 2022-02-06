Опубликованы стартовые номера женской сборной России на индивидуальную гонку ОИ в биатлоне

Опубликован стартовый лист на женскую индивидуальную гонку в рамках биатлонного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 7 февраля, в 12:00 мск.
Первой из российских спортсменок уйдёт на лыжню Ульяна Нигматуллина (Кайшева), получившая 29-й номер. Под 38-м номером будет стартовать Светлана Миронова. Кристина Резцова уйдёт в бой с 74-й позиции, а замкнёт список россиянок Евгения Буртасова (Павлова), у которой 84-й стартовый номер.
Четыре года назад олимпийской чемпионкой в этом виде программы сенсационно стала шведская биатлонистка Ханна Эберг, до Олимпиады ни разу не попадавшая в призёры на этапах Кубка мира и занимавшая 58-е место в общем зачёте Кубка мира сезона-2017/2018. Ульяна Нигматуллина заняла тогда 24-е место.
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