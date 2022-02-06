Печерский — об эстафете: Эдику было невозможно выдать спурт на финише

Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский прокомментировал финиш смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине, в котором Эдуард Латыпов проиграл очную борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо и французу Кентену Фийону Майе.
«Тут многое сложилось: и тактика, и умение уходить на спуск, но, как ни крути, в аэродинамической трубе за спиной Эдика им было ехать легче. И это не потому, что у нас лыжи хуже катили, чем у них. Мне кажется, Эдик всё правильно сделал, натягивал ленточку до конца, но надо отдать должное парням, которые ехали сзади. Фамилии сами за себя говорят – это лидеры Кубка мира. На финише бороться с ними было сложно, они отсиделись за ним. Я просто знаю этот финишный подъём. Ветер дует прямо тебе в лоб, как будто кто-то поставил тебе на голову руку, и ты в неё упираешься, машешь палками вхолостую. Если идёшь за чьей-то спиной, разница колоссальная. Мы когда в декабре катали лыжи на олимпийской трассе, этот контраст на себе прочувствовали. Эдику этот подъём дался в разы тяжелее, чем соперникам, поэтому ему было невозможно выдать спурт на финише», — сказал Печерский в интервью пресс-службе СБР.
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