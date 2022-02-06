Александр Печерский — о работе сервис-группы: постоянно анализирую все эти наши новинки

Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский, из-за заболевания коронавирусом не поехавший на Олимпиаду в Пекин, рассказал о работе по дистанционной схеме.

«Контакты у нас каждый день и утром, и вечером, как бы я себя ни чувствовал. Постоянно снимал от них информацию: «пошли катать», «пришли, покатали» и прочая, и прочая. Постоянно анализирую все эти наши новинки, которые мы туда отвезли, порошки, ручной накат, как это всё себя ведёт. И было здорово услышать от них, что одно направление работает, другое хорошо себя проявляет. Просто выдох облегчения: не зря мы затевали вместе с ОКР нашу программу подготовки, столько тестов провели в том числе и в Пекине в декабре.

Плоды этой работы мы уже вчера во время гонки увидели. Даже Каминский – уж кто-кто, а он скуп на похвалу – когда пробежала Нигматуллина, прямо в рацию хвалил лыжи, как они едут – такого не было никогда. Потом и сама Ульяна прислала сообщение, что наш сервис – просто красавцы. Спортсмен не будет лукавить, говорит как есть. Когда такое получаешь, это греет душу. Для нас, для сервиса, это главный показатель того, что мы что-то сделали», — сказал Печерский в интервью пресс-службе СБР.

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