Кристина Резцова рассказала о значении бронзы в смешанной эстафете на ОИ-2022

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что для неё значит успешное выступление в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В миксте она в составе сборной России завоевала бронзовые медали.



«Не только я, а у любого другого спроси — он скажет, что приехал сюда выигрывать. Для меня бронзовая медаль в смешанной эстафете — это толчок в сторону того, к чему ещё нужно стремиться. Но если бы у нас была золотая медаль, я бы точно не расслабилась и не расстроилась.



Призовые за золото больше? Всё вы о деньгах. Деньги — важно, но это же не главное. Вчера по ошибке люди стали поздравлять с днём рождения дочери, но у неё день рождения сегодня. Поэтому вот это, доча, твоё (показывает на медаль)», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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