Латыпов — о бронзе в миксте: чувство эйфории до сих пор остаётся

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о чувствах, которые испытывает после бронзовой медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России заняла третье место, уступив лишь Франции и Норвегии.



«Чувство эйфории до сих пор остаётся, эмоции радости и благодарности. Но не стоит забывать, что ещё много гонок впереди. Нужно экономить энергию, готовиться к гонкам. Это только начало, и мотивация хлещет. Будем выходить, бороться и добиваться успехов в каждой гонке. Спасибо большое всем болельщикам нашей страны», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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