Александр Печерский сравнил биатлонную трассу на Олимпиаде с «Формулой-1»

Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский сравнил трассу на Олимпиаде с «Формулой-1».

«Снег там искусственный, сам по себе супернекатучий. Это все без исключения отмечают. В Чжанцзякоу, кроме трассы, снег нигде не лежит. В нём присутствуют небольшие фракции песка и глины, которые надувает тамошним безумным ветром с окрестных гор. А грунт этих гор песчано-глиняный. Поэтому на трассе присутствуют мелкие фракции песка и глины, на глаз они незаметны, но здорово усложняют скольжение, приготовление лыж. Смазка сходит по ходу дистанции.

Как в «Формуле-1», когда болиды стартуют на чистых покрышках, а до финиша доезжают на рваной резине? Сравнение прямо в точку. У всех лыж ресурс скользящей поверхности – структур ли, парафинов с порошками – вырывается приблизительно одинаково. Потом все скатываются, если можно так сказать, до «заводских установок», и на первое место выходят кондиции спортсмена, его форма, его сила.

Смазку удержать на таком снеге крайне сложно. Конечно, не всё совсем в ноль сдирается, и структура остаётся, но все они ухудшаются в процессе гонки, потому что снег очень абразивный. Если сравнить лыжи в начале и в конце гонки, они будут катить по-разному. Это будет медленное стирание, но оно обязательно будет. Вся скользящая поверхность лыжи будет достаточно оперативно изнашиваться», — сказал Печерский в интервью пресс-службе СБР.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Выиграй флаг с автографом Большунова! Розыгрыш — в «Инстаграме».