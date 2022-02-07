Сборная Беларуси по биатлону назвала состав на женскую индивидуальную гонку на ОИ-2022
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону огласил состав на женскую индивидуальную гонку, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в понедельник, 7 февраля. Участие в гонке примут Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Алина Пильчук осталась вне заявки на индивидуалку. Об этом сообщает белорусское издание «Прессбол». Начало индивидуальной гонки запланировано на 12:00 мск.
В субботу, 5 февраля, на Олимпиаде состоялась смешанная эстафета. Тройку призёров составили Норвегия, Франция и Россия. Белорусы стали шестыми.
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