Президент СБР Виктор Майгуров ответил, почему в биатлоне задаёт моду Норвегия, а не Россия

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, почему законодателями мод в биатлоне являются норвежцы, а не россияне.

«Норвежцы рождаются с лыжами. Для них это национальный вид спорта, как хоккей для канадцев. Лыжные трассы проложены по всей Норвегии, на лыжах стоит каждый житель, чего нельзя сказать о России, хоть наша география и предоставляет нам возможности заниматься зимними видами спорта.

Да, в последние годы у нас вошёл в моду здоровый образ жизни, массовый спорт – бег, велосипед, плавание, скандинавская ходьба… Такой подход по мне, но всё же до норвежского культа лыж нам ещё далеко. Когда через такое сито проходит практически всё население страны, это не может не дать результат», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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