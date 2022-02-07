Антон Смольский прокомментировал пятое место Динары Алимбековой в индивидуалке ОИ-2022

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский прокомментировал выступление Динары Алимбековой в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка допустила один промах и заняла пятое место с отставанием в 31,7 секунды.

«Согласен, очень жаль. В одном сантиметре от победы… Но это Олимпийские игры. Тем не менее, Динара достойна победы. Уверен, она ещё покажет свой максимум», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт рая».

На момент публикации новости протокол возглавляет немка Денизе Херрман. На второй строчке располагается француженка Анаис Шевалье-Буше. Замыкает тройку Марте Рёйселанд из Норвегии.

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