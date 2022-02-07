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Ярошенко: бронзовая медаль в эстафете сыграла с Нигматулинной злую шутку

Ярошенко: бронзовая медаль в эстафете сыграла с Нигматулинной злую шутку
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на провальное выступление Ульяны Нигматуллиной в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла 78-е место, допустив 10 промахов.

«Ульяна просто поняла, что она бронзовый призёр в эстафете — с ней это сыграло злую шутку. Чего нельзя сказать про Резцову. Она настроилась на борьбу сегодня. Вот два спортсмена, которые восприняли медаль в миксте абсолютно по-разному.

Десять промахов Ульяны не клиника. Уверен, в спринте у неё будет совсем другая стрельба. В эстафете у неё не было таких проблем. Подобный результат должен её освежить — своеобразный холодный душ», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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