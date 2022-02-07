Ярошенко: бронзовая медаль в эстафете сыграла с Нигматулинной злую шутку

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на провальное выступление Ульяны Нигматуллиной в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла 78-е место, допустив 10 промахов.
«Ульяна просто поняла, что она бронзовый призёр в эстафете — с ней это сыграло злую шутку. Чего нельзя сказать про Резцову. Она настроилась на борьбу сегодня. Вот два спортсмена, которые восприняли медаль в миксте абсолютно по-разному.
Десять промахов Ульяны не клиника. Уверен, в спринте у неё будет совсем другая стрельба. В эстафете у неё не было таких проблем. Подобный результат должен её освежить — своеобразный холодный душ», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 7 февраля 2022
-
14:41
-
14:35
-
14:35
-
14:26
-
14:18
-
14:14
-
14:06
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:52
-
13:52
-
13:47
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:21
-
13:15
-
12:54
-
12:29
-
11:00
-
10:02
-
09:06
-
08:30
-
07:00
-
00:29
-
00:08