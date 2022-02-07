Дмитрий Ярошенко: Резцова будет претендовать на медали в каждой оставшейся гонке

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление Кристины Резцовой в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянка заняла девятое место.

«Кристина однозначно конкурентоспособна в борьбе за медали во всех трёх оставшихся личных гонках. Будет на них претендовать. К сожалению, на одном рубеже она промахнулась дважды», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победительницей гонки стала немка Денизе Херрман. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Тройку призёров замкнул норвежка Марте Рёйселанд.

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