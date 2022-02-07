Губерниев: отставание Мироновой катастрофическое. Вопросов к группе Шашилова много

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Отставание Мироновой просто катастрофическое. Шашилов обещал, что она будет готова. Но первая гонка, как лакмусовая бумажка. Надо что-то делать. Вопросов к группе Шашилова очень много. Резцова была готова хороша по сезону, она и бежит. Посмотрим на Казакевич ещё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Индивидуальная гонка. Женщины. Первая тройка и результаты всех россиянок

1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2)...

9. Кристина Резцова (Россия) +1.13,1 (2)...

23. Светлана Миронова (Россия) +3.46,6 (3)...

77. Евгения Буртасова (Россия) +9.07,6 (6).

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) +9.29,4 (10).

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