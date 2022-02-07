Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала второй отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
«Сегодняшний результат ПЦР-теста Валерии Васнецовой отрицательный, второй подряд за два дня, Лера наконец-то покидает ковидарий. Состояние удовлетворительное. Отсыпаться и набираться сил. Ближайший прямой рейс домой 12 февраля», — написал он.
Ранее Васнецова попала на карантин в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка не выступила. В составе женской национальной команды её заменила Евгения Буртасова, которая сегодня, 7 февраля, приняла участие в женской индивидуальной гонке. Буртасова заняла 77-е место.
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- 7 февраля 2022
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